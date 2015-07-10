Коломойский назвал провокацией обвинения в причастности к избиению одного из руководителей "Нафтогаза"
Обвинения исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" относительно причастности Игоря Коломойского к избиению одного из руководителей НАК "Нафтогаз Украины", члена Наблюдательного Совета "Укрнафты" Петра Столяра является провокацией.
Об этом ТСН.uа заявил Игорь Коломойский.
"Это провокация. К инциденту я не имею никакого отношения", - заявил он.
Напомним, в пятницу, 10 июля, возле своего дома неизвестными с битами было совершено нападение на члена Наблюдательного Совета "Укрнафта" Петра Столяра.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Пасишник на своей странице в Facebook обвинил в нападении Коломойского. "Это наверное такое приглашение в ВИНК от Игоря Валерьевича. Надеюсь на мгновенную реакцию со стороны правоохранительных органов", - отметил он.
Впоследствии в Киеве был объявлен план "Перехват".
Петр Столяр - заместитель директора департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками НАК «Нафтогаз Украины» с 15 сетнября 2014 года. До этого он работал в компании WOG AERO JET (авиазаправочное направление группы «Континиум» олигарха Игоря Еремеева).