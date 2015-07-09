Джемилев: Россия "думала", что доклад Турции об оккупированном Крыме защитит ее интересы
Лидер крымских татар уверен, что Турция должна более активно бороться за спасение Крыма от аннексии.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призывает Турцию присоединиться к международным санкциям против Российской Федерации, введенным из-за оккупации Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко", Джемилев в комментарии турецкому изданию Anadolu ajansi сказал, что ядерное оружие, которое доставлено в Крым, в первую очередь будет направлено в сторону Турции.
Читайте такжеРоссия ответственна за ухудшение ситуации с правами человека на Донбассе и в Крыму - ООН
Лидер крымских татар уверен, что Турция должна более активно бороться за спасение Крыма от аннексии.
«Мы хотим, чтобы Турция, как и страны ЕС, присоединилась к санкциям, но понимаем и положение Анкары, у которой есть свои торговые и энергетические интересы с Россией. Я уже говорил с господином президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция может оказать помощь в освобождении некоторых лиц в Крыму, в том числе и крымских татар. Но ничто не может быть сделано для защиты национальных прав и прав человека, потому что у крымских татар не может быть совместного будущего с Россией», – подчеркнул депутат.
Джемилев убежден в том, что доклад неофициальной турецкой делегации, которая отправилась в Крым во главе с профессором Зафером Ускюлем для расследования случаев нарушения прав крымских татар, повысил авторитет Турции.
«Россияне, считавшие, что доклад Турции, которая не участвовала в санкциях против России, будет в их пользу, были шокированы. До этого они никого не подпускали в регион. Россия «думала», что доклад Турции будет защищать ее интересы, поскольку Анкара не ввела против нее санкции. Если бы у турецкой делегации было больше времени, она написала бы больше. Это очень хороший доклад, который повысил авторитет Турции и имел большую пользу для международного сообщества», – сказал Джемилев.
Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа считает, что наложенные Западом на Россию санкции будут эффективными. «Я убежден в том, что санкции играют большую роль. Мы были вынуждены ждать 10 лет после того, как в 1979 году против России, которая вторглась в Афганистан, были введены санкции. Если придется ждать еще 10 лет, это будет катастрофой. Надеемся, что все завершится гораздо раньше в динамичном темпе. И я не думаю, что этот вопрос найдет свое решение до тех пор, пока президент России Владимир Путин будет находиться у власти. Если санкции будут на должном уровне, россияне обязательно почувствуют их влияние», – подчеркнул Джемилев.
Читайте такжеНа стройки в Крым будут свозить наркозависимых со всей России
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Крыму оккупационные власти продолжают нарушать права людей, особенно крымских татар.
27-30 апреля в Крыму находилась неофициальная турецкая делегация. В ее отчете о положении крымских татар говорилось, что Россия превратила оккупированный Крым в территорию собственного произвола, вседозволенности и нетерпимости.