Джемилев: Россия "думала", что доклад Турции об оккупированном Крыме защитит ее интересы

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призывает Турцию присоединиться к международным санкциям против Российской Федерации, введенным из-за оккупации Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко", Джемилев в комментарии турецкому изданию Anadolu ajansi сказал, что ядерное оружие, которое доставлено в Крым, в первую очередь будет направлено в сторону Турции.

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Лидер крымских татар уверен, что Турция должна более активно бороться за спасение Крыма от аннексии.

«Мы хотим, чтобы Турция, как и страны ЕС, присоединилась к санкциям, но понимаем и положение Анкары, у которой есть свои торговые и энергетические интересы с Россией. Я уже говорил с господином президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция может оказать помощь в освобождении некоторых лиц в Крыму, в том числе и крымских татар. Но ничто не может быть сделано для защиты национальных прав и прав человека, потому что у крымских татар не может быть совместного будущего с Россией», – подчеркнул депутат.

Джемилев убежден в том, что доклад неофициальной турецкой делегации, которая отправилась в Крым во главе с профессором Зафером Ускюлем для расследования случаев нарушения прав крымских татар, повысил авторитет Турции.

«Россияне, считавшие, что доклад Турции, которая не участвовала в санкциях против России, будет в их пользу, были шокированы. До этого они никого не подпускали в регион. Россия «думала», что доклад Турции будет защищать ее интересы, поскольку Анкара не ввела против нее санкции. Если бы у турецкой делегации было больше времени, она написала бы больше. Это очень хороший доклад, который повысил авторитет Турции и имел большую пользу для международного сообщества», – сказал Джемилев.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа считает, что наложенные Западом на Россию санкции будут эффективными. «Я убежден в том, что санкции играют большую роль. Мы были вынуждены ждать 10 лет после того, как в 1979 году против России, которая вторглась в Афганистан, были введены санкции. Если придется ждать еще 10 лет, это будет катастрофой. Надеемся, что все завершится гораздо раньше в динамичном темпе. И я не думаю, что этот вопрос найдет свое решение до тех пор, пока президент России Владимир Путин будет находиться у власти. Если санкции будут на должном уровне, россияне обязательно почувствуют их влияние», – подчеркнул Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Крыму оккупационные власти продолжают нарушать права людей, особенно крымских татар.

27-30 апреля в Крыму находилась неофициальная турецкая делегация. В ее отчете о положении крымских татар говорилось, что Россия превратила оккупированный Крым в территорию собственного произвола, вседозволенности и нетерпимости.