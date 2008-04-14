Партия регионов не может разорваться между Клюевым и Левочкиным
17:12, 14 апреля 2008Политика
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Так что Яценюк пока побудет без зама
Политсовет Партии регионов не определился с кандидатурой на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.
Об этом УНИАН сообщил источник во фракции Партии регионов.
По его информации, на сегодняшний день остаются две кандидатуры, претендующие на эту должность: Андрей КЛЮЕВ и Сергей ЛЕВОЧКИН.
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