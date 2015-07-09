За прокурора-коррупционера Шапакина внесли залог - в течение дня он может оказаться на свободе

Адвокат Шапакина уже предоставил документ, подтверждающий внесение залога, сообщает источник ТСН.

После того, как будут проверены документы о внесении залога, он будет отпущен из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе считает, что суд принял необоснованное решение в отношении чиновников прокуратуры, у которых во время обыска обнаружили почти полмиллиона долларов и драгоценности.

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"Суд принял абсолютно необоснованное и лишенное всякой логики решения, в отношении всех задержанных была установлена сумма залога в размере 3 миллиона гривен, что, безусловно, ничтожно мало для людей такого уровня!" - подчеркнул он.

Ранее в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

У задержанных изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности.