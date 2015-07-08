Сакварелидзе назвал "ничтожным" залог в 3 миллиона гривень для арестованных прокуроров

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

"Суд принял абсолютно необоснованное и лишенное всякой логики решение - в отношении всех задержанных была установлена сумма залога в размере 3 миллиона гривен, что, безусловно, ничтожно мало для людей такого уровня!" - подчеркнул он.

При этом он отметил, что сегодня коррумпированным чиновникам вновь предоставили возможность в обмен на небольшую часть награбленного имущества выйти под залог.

"Принцип «украл миллион - заплати десятую часть и спи спокойно» должен быть отменен - он разрушителен для государства!" - выразил возмущение Сакварелидзе.

Кроме того, заместитель председателя ГПУ считает, что главным является то, что процесс двинулся с места.

"Квазисудьи и вымогатели не в силах его остановить. Мы не остановимся на середине пути, а продолжим упорно работать, чтобы коррупционеры получили то наказание, которое заслуживают!" - подытожил он.

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Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн первому заместителю прокурора Киевской области Александру Корнейцу.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры Владимиру Шапакину.

Также гражданскому лицу, который был задержан вместе с первым заместителем начальника Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры Украины Владимиром Шапакиным и заместителем прокурора Киевской области Александром Корнейцем, Валерию Гибаленко Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3 млн 200 тысяч грн.

По данным пресс-центра СБУ, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнейца.

У задержанных изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности.

Установлено, что должностные лица прокуратуры вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.