Червоненко: Украина опережает Польшу, но не стоит радоваться...

Председатель Национального комитета по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО надеется, что в ближайшее время удастся согласовать разногласия между возглавляемым им комитетом и правительством относительно строительства дорог и собственности аэропортов при подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Варшаве.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что точку в дискуссии по этим вопросам следует поставить на этой неделе.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает позицию комитета относительно необходимости предоставления правительством государственных гарантий под строительство дорог. Председатель Комитета считает, что это нужно сделать, поскольку сегодня инфляция стоимости строительства намного больше, чем даже те проценты по кредитам, которые готовы предоставить международные банки, в частности ЕБРР, а также, возможно, «Эксимбанк» США, переговоры с которым продолжаются.

Еще одним противоречивым моментом, по словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, является принятая правительством концепция развития аэропортов, которая предусматривает передачу аэропортов в государственную собственность. Председатель Комитета отметил, что против этой концепции высказались практически все губернаторы, мэры, председатели областных советов Украины. По его словам, Украина уже видела упадок аэропортов, когда они находились в государственной собственности, в то время, как инвесторы готовы вкладывать деньги в целостные комплексы аэропортов, в частности и в неприбыльную взлетную полосу.

Говоря в целом о подготовке к Евро-2012, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что на сегодняшний день Украина по графику опережает Польшу. «Но не стоит радоваться, потому что поляки ожидают к 2012 году 67 млрд. евро (от Евросоюза – УНИАН) на выравнивание инфраструктуры, чего нет у нас», - сказал председатель Комитета.

Он также подчеркнул, что в Украине 80% финансирования ожидается за счет инвестиций.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, государство должно делать все, чтобы на высоком уровне подготовиться к чемпионату, который, по минимальным оценкам, может принести ей 8 млрд. долларов прибыли.

«Это новый уровень заинтересованности в Украине. По хорошим дорогам, по хорошим аэропортам к нам придет Европа. Это наш последний шанс в ближайшие годы стать не обочиной, а большой, сильной страной», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.