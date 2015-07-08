Игорь Луценко не исключает срыва промежуточных выборов в 205 округе на Черниговщине

Народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, не исключает, что изъятие прокуратурой Черниговской области представлений от кандидатов в депутаты на членов УИК в 205 округе, может привести к фальсификации и срыву выборов.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

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«Можно допустить, что это была какая-то договоренность с местными прокурорами, чтобы они помогли повлиять на процесс именно формирования УИК. Мы знаем, что эти комиссии формируются из представителей от разных кандидатов и, когда, соответственно, на этот процесс можно повлиять, можно сформировать участковые комиссии именно так, где будет большинство тех людей, которые, скажем, нужны. Это основной путь, каким образом обеспечивается фальсификации выборов. Именно с помощью контроля над комиссиями», - сказал он.

На уточняющий вопрос, могут ли таки действия прокуратуры привести к фальсификации и срыву выборов, собеседник агентства ответил: «Безусловно. Если дальше так пойдет и будет подобное вмешательство, то я совсем не буду доверять результатам волеизъявления в этом округе и буду подозревать, что идет конкретная подготовка под фальсификацию. Возможно, вообще признают, что выборы там не состоялись из-за каких-либо факторов или просто пройдет тот кандидат, который не набрал реального большинства голосов. Такой сценарий я предвижу».

Он также отметил, что вмешательство прокуратуры не обеспечит честность и прозрачность промежуточных выборов в 205 округе.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 (Черниговская область) на 26 июля в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко". Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.

ЦИК для участия в выборах зарегистрировал 127 кандидатов, 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы.