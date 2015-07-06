Специалисты закончили экспертизу образцов ДНК, отобранных у подозреваемых в убийстве Бузины - МВД

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Образцы ДНК у них были взяты. Экспертиза проведена и закончена. И насколько мне известно, ее результаты подтверждают версию следствия (о причастности Полищука и Медведько к убийству Бузины - УНИАН)", - сказал Шевченко.

Читайте такжеТретьего подозреваемого в убийстве Бузины освободили - МВД

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян - Медведько и Полищук. Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили.

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Полищука и Медведько на два месяца.

23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.

2 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о возможности внесения залога за Полищука.