Следственный комитет обвинил россиянина в вербовке полицейских для "Правого сектора"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина России Александра Разумова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 359 УК РФ (наемничество).

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По версии следствия, с марта по май 2014 года Разумов выезжал в Украину, где прошел боевую и идеологическую подготовку в рядах запрещенного в РФ «Правого сектора», после чего вернулся в Россию, где вербовал людей в ряды «указанной экстремистской организации».

Так, 29 августа 2014 года Разумов, находясь в Зеленограде и действуя «по предварительному сговору с лицами из числа руководства «Правого сектора», встречался с двумя своими знакомыми, являющимися действующими сотрудниками полиции и имеющими необходимые боевые навыки. В ходе общения Разумов вербовал полицейских в ряды «Правого сектора» для участия в качестве наемников в вооруженном конфликте на востоке Украины. Кроме того, Разумов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал различную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности», говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «обвиняемый переоценил свои способности к убеждению и недооценил морально-нравственные качества» российских полицейских. В российской армии Разумов не служил, будучи по здоровью ограниченно годным, но вступил в «украинскую националистическую организацию», заявляют в Следственном комитете РФ.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.