СБУ задержала двух боевиков, вербовавших наемников для "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Донетчине оперативная группа контрразведки СБУ задержала в районе проведения антитеррористической операции двух боевиков незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР". Задержанные оказались жителями г. Красный Лиман. Старший из них - 44-летний гражданин Украины, еще весной прошлого года записался в местную банду, участвовал в вооруженных нападениях на украинские позиции, грабил местных жителей. В течение последних месяцев он с оружием в руках дежурил на блокпосту террористов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове задержали информатора боевиков, которая под видом волонтера посещала места дислокации ВСУ

Другой задержанный вступил в "штаб" боевиков и лично агитировал, вербовал, отбирал и оформлял наемников для участия в боях на стороне "ДНР".

В отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия.