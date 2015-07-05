Жебривский: Донбасс должен стать форпостом Европы в Евразии

Об этом заявил председатель Донецкой областной военной-гражданской администрации Павел Жебривский сегодня на форуме “Донбасс-Украина. Повестка дня" в Славянске, передают Новости Донбасса.

«Есть несколько финансово-промышленных групп, которые подчинили себе не только экономику, но и власть. Это устройство должно быть взломано», - считает он.

По мнению Жебривского, «Донбасс должен стать форпостом Европы в Евразии».

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Как известно, до выборов 2014 года традиционно на Донбассе более 90% избирателей голосовали за Партию регионов. Членами этой партии были украинский миллиардер Ринат Ахметов - самый богатый человек Украины и Борис Колесников - предприниматель, а сейчас глава так называемого “оппозиционного правительства” политической партии “Оппозициионый блок”. Оба бизнесмена владеют значительными активами на территории Донецкой области.