Порошенко поздравил Америку с Днем независимости: Свобода бьется в сердце украинцев так же горячо, как и народа США

09:41, 04 июля 2015
Политика
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Президент поздравил США с Днем независимости.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости.

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Об этом он написал в Twitter.

«Свобода бьется в сердце Украинского Народа так же горячо, как и народа США. С Днем Независимости, Америка!», - написал глава государства.

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