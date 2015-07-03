Порошенко поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с национальным праздником - Днем независимости Республики Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Порошенко выразил уверенность, что традиционные отношения дружбы и взаимопонимания между Украиной и Республикой Беларусь отвечают устремлениям украинского и белорусского народов, являются основой для экономического благополучия обеих стран, а также способствуют укреплению стабильности в регионе.

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Порошенко также заверил Лукашенко, что «в Украине высоко ценят ваше личное внимание и содействие в рамках переговорного процесса с целью достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе».

«Учитывая давнюю историю добрососедских взаимоотношений между нашими государствами, убеждён в последовательном углублении многопланового конструктивного сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь», - говорится в поздравлении Порошенко.

Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - благополучия и процветания.