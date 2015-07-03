Президент заявил об активном создании совместных пунктов пропуска на границе с ЕС

Президент Петр Порошенко заявляет об активной работе Украины по организации деятельности совместных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза: Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу “Украина”.

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По словам президента, он уже провел ряд консультаций по этому поводу с лидерами стран-соседей на западной границе, а профильным ведомствам даны соответствующие поручения.

"На каждом участке границы мы сделаем все в кратчайший период, чтобы у нас были совместные пункты пропуска", - сказал Порошенко.