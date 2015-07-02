Для борьбы с контрабандой Порошенко хочет открыть совместные пункты пропуска на границе

16:57, 02 июля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что для эффективной борьбы с контрабандой по всей западной границе со Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией должна быть обеспечена деятельность совместных пунктов пропуска и совместного растаможивания.

Международный пункт пропуска Сеньковка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал сегодня во Львове на региональном совещании с руководителями силовых структур и правоохранительных органов приграничных областей Западной Украины.

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По словам президента, такая инициатива обсуждалась им с руководителями указанных государств и представителями Еврокомиссии и получила поддержку.

«Это сбережет время, повысит прозрачность и доверие к Украине», – подчеркнул Порошенко.

Президент поставил задачу до конца текущей недели представить график открытия совместных пунктов пропуска.

Глава государства также отметил, что поддержит инициативу, чтобы определенный процент от увеличения поступлений в государственный бюджет от работы таможенной службы с каждого пункта пропуска выделялся на строительство дорог в регионах. В частности, такая инициатива обсуждалась с руководством Одесской области.

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