В Госдуме предложили наказать Финляндию санкциями из-за Нарышкина

Об этом сообщают РИА Новости.

Государственная Дума России предлагает ввести санкции против Финляндии в ответ за ее отказ на въезд находящимся под санкциями российским парламентариям, среди которых был и спикер российского парламента Сергей Нарышкин, для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.

Российский МИД назвал решение Хельсинки "откровенно недружественным шагом".

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков не исключает возможность применения в отношении Финляндии закона от 2006 года "о специальных экономических мерах в отношении государств, настаивающих на враждебной политике в отношении РФ".

"В этом законе прописано очень большое количество мер. Здесь и приостановка реализации программ сотрудничества, и запрещение финансовых операций, и запрещение внешнеэкономических операций, и прекращение или приостановление действий международных торговых договоров, изменение вывозных и таможенных пошлин. То есть, он дает очень большие рычаги для того, чтобы адекватно отреагировать на действия тех государств, которые настаивают на враждебной политике в отношении РФ", — пояснил Пушков.

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Сообщается, что в пятницу Госдума намерена принять заявление, в котором осуждает решение властей Финляндии закрыть российским парламентариям въезд на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки и подчеркивает, что "санкционные меры в отношении депутатов чреваты подрывом диалога".