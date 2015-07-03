В Госдуме предложили наказать Финляндию санкциями из-за Нарышкина
Российские парламентарии планируют демонстративно наказать Финляндию за отказ во въезде на свою территорию находящемуся под санкциями спикеру Госдумы России.
Об этом сообщают РИА Новости.
Государственная Дума России предлагает ввести санкции против Финляндии в ответ за ее отказ на въезд находящимся под санкциями российским парламентариям, среди которых был и спикер российского парламента Сергей Нарышкин, для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.
Российский МИД назвал решение Хельсинки "откровенно недружественным шагом".
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков не исключает возможность применения в отношении Финляндии закона от 2006 года "о специальных экономических мерах в отношении государств, настаивающих на враждебной политике в отношении РФ".
"В этом законе прописано очень большое количество мер. Здесь и приостановка реализации программ сотрудничества, и запрещение финансовых операций, и запрещение внешнеэкономических операций, и прекращение или приостановление действий международных торговых договоров, изменение вывозных и таможенных пошлин. То есть, он дает очень большие рычаги для того, чтобы адекватно отреагировать на действия тех государств, которые настаивают на враждебной политике в отношении РФ", — пояснил Пушков.
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Сообщается, что в пятницу Госдума намерена принять заявление, в котором осуждает решение властей Финляндии закрыть российским парламентариям въезд на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки и подчеркивает, что "санкционные меры в отношении депутатов чреваты подрывом диалога".