Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен уже на этой неделе: в некоторых сферах его смягчат

В Кабмине ожидают два пика заболеваемости коронавирусом: в конце апреля и первой половине мая.

Украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

Шмыгаль, в частности, привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

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При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности смягчения определенных карантинных ограничений после 24 апреля, если ситуация с COVID-19 в стране не будет существенно ухудшаться.

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