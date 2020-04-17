Водителя Порошенко поймали на нарушении ПДД в центре Киева, пока экс-президент фотографировался (видео)

Авто было припарковано на остановке общественного транспорта.

Водитель пятого президента Петра Порошенко нарушил правила дорожного движения в центре Киева.

Как сообщает ТСН, автомобиль марки Cadillac Escalade, на котором передвигался Порошенко, был припаркован на остановке общественного транспорта на Европейской площади.

На видео, которое снял очевидец, видно, как Порошенко фотографируется возле места, где убили героя Небесной сотни. При этом политик был в защитной маске и одноразовых перчатках.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Ирина Венедиктова допускает вручение подозрения Порошенко в ближайшем будущем.