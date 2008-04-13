Богатырева призналась, что под носом у Ющенко проводит политику регионалов

Член Политисполкома Партии регионов, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что ее должность позволяет проводить в СНБО политику Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, выступая в Донецке на XVII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, для нее демократия в Партии регионов, - это "прежде всего, возможность быть независимой по самой главной линии судьбы каждого человека – от духовной, до экономической свободы".

"И именно это, я считаю, дает мне возможность сегодня проводить политику нашей партии на том месте, на котором я нахожусь", - подчеркнула она, объяснив: "Потому что Совет национальной безопасности - это орган в какой-то степени оппозиционный любому правительству, именно с этой площадки можно создать возможности найти способность, убедить власть прислушаться к оппозиции и найти верный путь движения".

"Думаю, что те рычаги и возможности, которые сегодня есть у меня на посту секретаря СНБО, позволят мне сделать нашу политику более сбалансированной, прагматичной и создаст условия, для принятия точных и взвешенных государственных решений", - заключила Р.БОГАТЫРЕВА.