Экс-министр экологии уже думает о дальнейшей карьере: собирается идти в мэры Киева или Одессы

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что намерен создать политическую команду для участия в местных выборах.

При этом Шевченко подчеркнул, что сам он будет баллотироваться «в мэры города». На уточняющий вопрос, о каком городе идет речь, Шевченко сказал: «Возможно, Одесса, Киев или еще какой-то город».

Шевченко подчеркнул, что «еще один вариант - пойти в команду Саакашвили и помочь ему делать реформу, чтобы показать пример для всей страны».

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При этом он не уточнил, это просто его желание или было приглашение от председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, правительство 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление об увольнении Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Сегодня, 2 июля, Верховная Рада уволила Шевченко. «За» это решение проголосовали 235 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.