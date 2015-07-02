Кандидатуру Грицака на главу СБУ поддержали профильный комитет и фракция БПП

10:09, 02 июля 2015
Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал кандидатуру Василия Грицака на должность председателя Службы безопасности Украины.

Депутаты Порошенко поддержат Грицака

Об этом заявил секретарь этого парламентского комитета, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

По его словам, в среду Грицак присутствовал на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

“Комитет единогласно поддержал представление президента Украины о назначении Василия Грицака главой Службы безопасности, – заявил Винник. – Члены комитета были с господином Грицаком в зоне АТО и видели, что это боевой генерал, человек не запятнаный».

В то же время вопрос о заместителях будущего главы СБУ на заседании комитета не поднимался, отметил депутат.

"Некоторые фамилии назывались во время заседания, однако мы решили, что до назначения главы СБУ говорить о каких-либо его заместителях - преждевременно", - сказал Винник.

Читайте такжеВ четверг Рада рассмотрит назначение Грицака на должность председателя СБУ - источникОн также сообщил, что для обсуждения назначения Грицака президент Украины Петр Порошенко приходил на заседание фракции «Блока Петра Порошенко».

«Мне также известно, что в среду Грицак встречался с фракцией «Самопомощь» и фракцией «Народного фронта». Другие фракции коалиции также будут иметь возможность пообщаться с Грицаком и сформировать свое мнение», – сказал Винник.

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» на своем заседании поддержала кандидатуру Василия Грицака на должность председателя СБУ.

Как сообщили в пресс-службе БПП, на заседании Грицак сообщил о своих первоочередных шагах в случае назначения главой СБУ.

По словам Грицака, приоритетными направлениями в его деятельности будет борьба с коррупцией и сепаратистскими проявлениями, особенно в Одесской области.

Первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко также сообщил, что министр здравоохранения Александр Квиташвили написал заявление об увольнении, однако Кабинет министров его еще не рассматривал.

Напомним, президент Петр Порошенко 1 июля внес в Верховную Раду представление о назначении главой СБУ Грицака.

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