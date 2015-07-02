Кандидатуру Грицака на главу СБУ поддержали профильный комитет и фракция БПП

Об этом заявил секретарь этого парламентского комитета, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

По его словам, в среду Грицак присутствовал на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

“Комитет единогласно поддержал представление президента Украины о назначении Василия Грицака главой Службы безопасности, – заявил Винник. – Члены комитета были с господином Грицаком в зоне АТО и видели, что это боевой генерал, человек не запятнаный».

В то же время вопрос о заместителях будущего главы СБУ на заседании комитета не поднимался, отметил депутат.

"Некоторые фамилии назывались во время заседания, однако мы решили, что до назначения главы СБУ говорить о каких-либо его заместителях - преждевременно", - сказал Винник.

Читайте такжеВ четверг Рада рассмотрит назначение Грицака на должность председателя СБУ - источникОн также сообщил, что для обсуждения назначения Грицака президент Украины Петр Порошенко приходил на заседание фракции «Блока Петра Порошенко».

«Мне также известно, что в среду Грицак встречался с фракцией «Самопомощь» и фракцией «Народного фронта». Другие фракции коалиции также будут иметь возможность пообщаться с Грицаком и сформировать свое мнение», – сказал Винник.

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» на своем заседании поддержала кандидатуру Василия Грицака на должность председателя СБУ.

Как сообщили в пресс-службе БПП, на заседании Грицак сообщил о своих первоочередных шагах в случае назначения главой СБУ.

По словам Грицака, приоритетными направлениями в его деятельности будет борьба с коррупцией и сепаратистскими проявлениями, особенно в Одесской области.

Первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко также сообщил, что министр здравоохранения Александр Квиташвили написал заявление об увольнении, однако Кабинет министров его еще не рассматривал.

Напомним, президент Петр Порошенко 1 июля внес в Верховную Раду представление о назначении главой СБУ Грицака.