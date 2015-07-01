Порошенко внес в Раду представление о назначении председателем СБУ Грицака

Как свидетельствует информация на официальном сайте ВР, представление зарегистрировано сегодня, 1 июля.

Читайте такжеПорошенко поручил временному главе СБУ провести чистки в ведомстве

Как сообщал УНИАН, 18 июня ВР по представлению Порошенко уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ, и в тот же день президент назначил первого заместителя председателя СБУ Василия Грицака временно исполняющим обязанности главы службы.

Согласно Конституции, Верховная Рада назначает на должность и освобождает с должности председателя СБУ по представлению президента.