Порошенко внес в Раду представление о назначении председателем СБУ Грицака
13:00, 01 июля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление о назначении председателем СБУ Василия Грицака.
Президент Петр Порошенко / Фото УНИАН
Как свидетельствует информация на официальном сайте ВР, представление зарегистрировано сегодня, 1 июля.
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Как сообщал УНИАН, 18 июня ВР по представлению Порошенко уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ, и в тот же день президент назначил первого заместителя председателя СБУ Василия Грицака временно исполняющим обязанности главы службы.
Согласно Конституции, Верховная Рада назначает на должность и освобождает с должности председателя СБУ по представлению президента.
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