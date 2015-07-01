Глава Апелляционного суда Киева, которого Рада разрешила арестовать, не появляется на рабочем месте

Сейчас обязанности председателя исполняет заместитель Чернушенко Мария Приндюк, сообщает "24 канал".

В свою очередь жена Чернушенко сказала, что ее муж в отпуске и быстро завершила разговор.

Кроме того, источник в Генеральной прокуратуре заявил, что по процедуре после того, как ВР дала согласие не задержание и арест подозреваемого, прокурор должен получить официальный документ из парламента, передает "Украинская правда".

Только после этого на основании указанного документа прокурор может подготовить представление в суд на избрание меры пресечения – домашний арест, содержание под стражей, залог и тому подобное.

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По словам источника, официально постановление о предоставлении разрешения на задержание и арест Чернушенко Генпрокуратура пока не получила.

В свою очередь в СБУ сообщили, что спецслужбы могут разыскать и задержать подозреваемого в том случае, если есть соответствующее поручение.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) УК Украины.

30 июня Рада разрешила арестовать Чернушенко.