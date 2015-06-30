Рада разрешила арестовать Чернушенко

Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за дачу согласия «на задержание судьи суда общей юрисдикции” Чернушенко проголосовали 276 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За дачу согласия на арест Чернушенко проголосовали 273 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Оппозиционного блока” и депутатская группа “Возрождение”.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) УК Украины.

Генеральный прокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение указанного лица от должности и обратился с представлением в Верховную Раду Украины о даче согласия на задержание и арест судьи.