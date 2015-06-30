Рада дала согласие на арест судьи Хозсуда Одесской области Меденцева

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, «за» задержание судьи проголосовали 260 народных депутатов из 328 зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Оппозиционного блока” и группа “Видродження” не дали ни одного голоса за данное решение.

«За» решение о предоставлении согласия на арест Меденцева проголосовали 265 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале. Фракция Оппозиционного блока” и группа “Видродження” не дали ни одного голоса, а группа “Воля народа” - лишь один “за”.

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Как сообщал УНИАН, судья Меденцев подозревается в получении взятки и находится в розыске.

В частности, по данным председателя Верховного суда Украины Ярослава Романюка, Меденцев подозревается в получении 570 тыс. грн взятки за принятие решений в пользу одного из субъектов хозяйствования.

Дело квалифицировано по части пятой статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере.

Судья Меденцев исчез и сейчас находится в розыске.