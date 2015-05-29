Шокин подал в Раду представление о даче согласия на задержание судьи Хозсуда Одесской области Меденцева

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении сказано, что председатель Верховного суда Ярослав Романюк поддержал и внес в Верховную Раду представление генерального прокурора от 22 мая 2015 года о даче согласия на задержание и арест Павла Меденцева.