Шокин подал в Раду представление о даче согласия на задержание судьи Хозсуда Одесской области Меденцева
17:22, 29 мая 2015Политика
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В Верховную Раду внесено представление генерального прокурора Виктора Шокина о даче согласия на задержание и арест судьи Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
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В сообщении сказано, что председатель Верховного суда Ярослав Романюк поддержал и внес в Верховную Раду представление генерального прокурора от 22 мая 2015 года о даче согласия на задержание и арест Павла Меденцева.
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