Кабмин подал на ратификацию в ВР меморандум о сотрудничестве с НАТО
16:09, 30 июня 2015Политика
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КМУ подал на ратификацию Радой меморандум о договоренности с НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».
REUTERS
Соответствующее распоряжение от 17 июня 2015 г. № 617-р опубликовано на Правительственном портале.
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«Подать на ратификацию Верховной Радой Украины Меморандум о договоренности между правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации, которая представлена генеральным менеджером Агентства НАТО по связи и информации, о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», совершенный 24 апреля 2015 г. в г. Брюсселе», - говорится в документе.
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