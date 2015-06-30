Кабмин подал на ратификацию в ВР меморандум о сотрудничестве с НАТО

Соответствующее распоряжение от 17 июня 2015 г. № 617-р опубликовано на Правительственном портале.

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«Подать на ратификацию Верховной Радой Украины Меморандум о договоренности между правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации, которая представлена генеральным менеджером Агентства НАТО по связи и информации, о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», совершенный 24 апреля 2015 г. в г. Брюсселе», - говорится в документе.