Министр экологии намерен подать в суд на Ляшко за "клеветнические заявления" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевченко сказал в комментарии журналистам в парламенте.

Он отметил, что готов встречаться с представителями различных парламентских фракций. “Я открыт, мне нечего скрывать, у меня совесть чиста. Я не нарушал никаких законов. Я готов это доказать. В том числе в суде”, - сказал министр.

“Сегодня я подаю иск к Олегу Ляшко именно за его клеветнические заявления. И в суде я докажу свою правоту”, - сказал Шевченко.

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На уточнение, о какой клевете идет речь, он отметил, что речь идет о словах Ляшко о том, что Шевченко во время пожара на автобазе в Киевской области находился за границей. По словам министра, во время пожара он был в Киеве.

“Я прилетел в Украину за несколько часов до пожара, а он с трибуны Верховной Рады и до этого он говорил, что я во время пожара отдыхал где-то в Европе”, - сказал Шевченко и вместе с тем добавил, что он тогда действительно прилетел из Европы, из Ниццы.

Министр также уточнил, что иск будет подаваться в Печерский суд сегодня.

Как сообщал УНИАН, правительство на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Согласно представлению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня вылетел чартерным рейсом частным самолетом в личных делах до г. Дрездена и вернулся 8 июня (в рабочий день) с г. Ниццы также частным самолетом.