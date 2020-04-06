Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами по противодействию коронавирусу

Премьер подчеркнул, что это "эффективный прямой диалог для обеспечения первоочередных потребностей противодействия COVID-19".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами в вопросах координации международной помощи для борьбы с коронавирусом в Украине.

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Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вводим единый механизм координации международной помощи для борьбы с коронавирусом в Украине. Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами. Это будет эффективный прямой диалог для обеспечения первоочередных потребностей противодействия COVID-19", - написал он.