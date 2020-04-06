Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами по противодействию коронавирусу
21:29, 06 апреля 2020Политика
121 0
Премьер подчеркнул, что это "эффективный прямой диалог для обеспечения первоочередных потребностей противодействия COVID-19".
Вадим Пристайко / REUTERS
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами в вопросах координации международной помощи для борьбы с коронавирусом в Украине.
Читайте такжеНе раньше середины мая: в "Слуге народа" спрогнозировали, когда закончится карантин
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Вводим единый механизм координации международной помощи для борьбы с коронавирусом в Украине. Пристайко будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами. Это будет эффективный прямой диалог для обеспечения первоочередных потребностей противодействия COVID-19", - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter