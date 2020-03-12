Для вступления Украины в НАТО нет никаких юридических препятствий - Пристайко

Вице-премьер Вадим Пристайко признал, что война на Донбассе усложняет путь Украины в НАТО.

Для членства Украины в НАТО нет никаких юридических препятствий.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"В основополагающих документах НАТО нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой идет военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - говорится в сообщении.

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При этом Пристайко признал, что война на Донбассе усложняет путь Украины к Альянсу.

"Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимые реформы. На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение к европейским и евроатлантическим структурам. Яркий пример, как это работает - война в Грузии", - сказал Пристайко.

Вице-премьер подчеркивает, что задачей Украины сейчас является необходимость "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства.

"Политическое решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрение военных и других реформ, обеспечение демократии верховенства права и тому подобное. Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - подытожил Пристайко.

Накануне советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в Украине отсутствуют реальные перспективы вступления в НАТО, передает LB.ua.

"Видно вооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.