Бессмертный считает, что после Киева Тимошенко взялась расшатывать регионы

Секретариат Президента Украины предостерегает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО от предвзятого отношения к председателям областных государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом отметил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя заявление премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО с трибуны парламента о рассмотрении на заседании правительства вопроса об увольнении председателей Николаевской и Черниговской ОГА, якобы, по настоянию народных депутатов.

«Премьер-министр Украины хорошо знает законодательство и знает, что в соответствии со статьей 118 Конституции Украины председателей местных государственных администраций назначает и освобождает Президент Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Однако, это не значит, что предвзятое отношение отдельных чиновников Кабинета Министров Украины и депутатов должно стать причиной увольнения губернаторов», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он опроверг заявление премьера, что на должности председателей ОГА приходят случайные люди.

«Алексей ГАРКУША свыше 5 лет возглавлял Николаевскую область, был народным депутатом Украины. Человек ответственный и принципиальный. После избрания его депутатом Верховной Рады Украины в 2007 году отказался от депутатского мандата в интересах работы председателем областной государственной администрации. Комиссия Кабинета Министров Украины, которая работала в Николаевской области, не дала негативной оценки деятельности областной государственной администрации. По крайней мере никакие материалы о противном в Секретариат Президента Украины не поступали», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Говоря о председателе Черниговской ОГА Владимире ХОМЕНКО, заместитель главы Секретариата подчеркнул, что он - народный депутат Украины первого созыва, имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти в должностях председателя районной государственной администрации, председателя государственной налоговой администрации в Киевской области.

«Начав дестабилизацию в Киеве, команда БЮТ взялась за расшатывание ситуации в регионах. Мы расцениваем подобные действия как очередной этап раскручивания противостояния между членами правительственной коалиции», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на заседании парламента, заявила, что поднимет вопрос перед Президентом об увольнении губернаторов Черниговской и Николаевской областей.

«По настоянию депутатов я поставлю вопрос об их увольнении», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, в соответствии с Конституцией Украины, губернаторы назначаются и увольняются Президентом Украины по представлению премьер-министра и правительства.

Она подчеркнула, что сегодня «все это делается без представления правительству, все это делается абсолютно, по моему мнению, на неконструктивной по отношению к правительству основе».

«Поэтому сегодня приходят люди, которые случайные, которые приходят под задачи «Ец», которые в действительности сегодня разрушают всю абсолютно экономическую политику», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.