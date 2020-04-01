В Раде зарегистрировали еще четыре проекта постановлений, блокирующие подписание закона о земельном рынке

Новые постановления подали депутаты Сергей Тарута, Андрей Пузийчук, Михаил Волынец и Владимир Кабаченко.

Сегодня в Верховной Раде зарегистрировано четыре проекта постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. В частности, 1 апреля в Раду поступили 4 проекта постановлений, посвященных отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о запуске в Украине земельного рынка (№2178-10 от 10.10.2019).

Читайте такжеВ Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

Новые постановления подали депутаты Сергей Тарута (2178-10-П5), Андрей Пузийчук (2178-10-П6), Михаил Волынец (2178-10-П7) и Владимир Кабаченко (2178-10-П8).

Накануне в Верховной Раде Украины зарегистрировали 5 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли. Таким образом, сейчас этих постановлений уже девять.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10). Закон поддержали 259 народных депутатов. Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.

Как заявил 27 марта президент Владимир Зеленский, власти договорились с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковское регулирование и о запуске рынка земли Украина на протяжении около 15 дней получит от фонда первый транш - 1,75-2 млрд долларов.