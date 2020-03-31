В марте без других фракций монобольшинство не смогло бы проголосовать за 70% решений – КИУ

Эксперты Комитета избирателей Украины указывают, что без помощи других фракций монобольшинство не смогло бы принять и кадровые вопросы.

В марте без участия других фракций парламентское монобольшинство не смогло бы проголосовать 70% решений.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

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В сообщении отмечается, что всего в марте Верховная Рада приняла 25 законодательных актов и только 7 из них проголосовали 226 и более депутатов от партии «Слуга народа».

«Таким образом депутаты монобольшинства фактически провалили голосование 70% последних решений Рады», - считают эксперты КИУ.

По их данным, это касается, в частности, кадровых решений. При этом в КИУ напоминают, что, в частности, за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали только 179 депутатов от «Слуги народа», за освобождение Игоря Уманского от должности министра финансов - 187, за назначение Максима Степанова министром здравоохранения - 195, за освобождение Ильи Емца от должности министра здравоохранения - 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов - 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики - 217.

Также в КИУ отмечают, что за закон об открытии рынка земли проголосовали лишь 206 депутатов из фракции «Слуга народа».

В то же время эксперты организации напомнили, что удалось обеспечить 226 «за» от «Слуги народа» только во время голосований за отставку правительства Алексея Гончарука и увольнение членов Кабмина (240 и 242 «за»), назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирование нового состава правительства (242 и 228 «за»), назначение Андрея Тарана министром обороны (239 «за») и назначения Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 «за»).

Глава КИУ Алексей Кошель напомнил, что в состав фракции «Слуга народа» входят 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинства. По его словам, если раньше голосование менее 226 голосами за важные решения «выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблему в работе монобольшинства».

«При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения, и без помощи других фракции эти решения просто не были бы приняты», - добавил Кошель.