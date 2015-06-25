Сегодня в ПАСЕ будут голосовать за признание России агрессором, а Крыма – оккупированным

В ней, как ожидается, ПАСЕ признает, что Россия осуществляет агрессию против Украины, в частности – в Донецкой и Луганской областях, передает "Европейская правда".

Соответствующая норма была утверждена в четверг на заседании комитета ПАСЕ по вопросам миграции. Она еще должна быть проголосована в сессионном зале ассамблеи.

Резолюция, которая будет поставлена на обсуждение после обеда, посвященная лицам, которые пропали без вести в Донецкой, Луганской областях и в оккупированном Крыму. В случае внесения в нее ряда предложенных Украиной поправок документ станет очень жестким в отношении действий России.

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В частности, норма о вооруженной агрессии России в отношении Украины станет первым признанием факта агрессии со стороны международных объединений, которые охватывают также Россию.

Также в поправках от Украины содержится норма о том, что Крым сейчас является территорией, оккупированной Российской Федерацией.

24 июня УНИАН сообщал, что ПАСЕ утвердила резолюцию в отношении России: санкции против РФ сохранили, однако россиян оставили в составе ассамблеи.