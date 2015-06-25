В партии "Возрождение" прокомментировали изменения в Конституцию Украины

«Основным стимулом должно стать право распоряжаться землей за пределами населенных пунктов, которого на сегодня общины лишены. Для этого необходима политическая воля Правительства и руководства Верховной Рады в том, чтобы, наконец, рассмотреть и принять законопроект № 1159 «О некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами». Пока этой политической воли нет», - отмечает Кулинич.

Не секрет, что законопроект активно блокируется Госгеокадастром, которому он не выгоден, и руководством Верховной Рады, говорит народный депутат. Уже не один раз законопроект появлялся в Повестке дня, но затем его рассмотрение переносилось (это происходит уже в течение последних 6 месяцев).

«Необходимо дать ответ на вопрос: для кого делается эта реформа, для людей или для чиновников? Если реформа делается для людей, то в результате ее реализации они будут лучше, проще, удобнее жить. Должны улучшиться качество услуг, увеличиться бюджеты, социальные расходы. Люди пока этого не видят и в это не верят.

Считаю, что для того, чтобы реформа заработала, необходимо внедрять ее на примере пилотной области, или выбрать пилотные районы в каждой области и показывать на реальных примерах все преимущества децентрализации - отремонтировать дороги, обеспечить лучшую доступность и качество административных услуг. А не ломать территориальные общины через колено – это еще никогда не давало по-настоящему качественных результатов» - отмечает представитель «Возрождения».