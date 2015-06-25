В партии "Возрождение" прокомментировали изменения в Конституцию Украины
Отсутствие стимулов к объединению территориальных общин - основная проблема реформы самоуправления, - считает народный депутат Украины член парламентской группы "Партия "Возрождение" Олег Кулинич.
«Основным стимулом должно стать право распоряжаться землей за пределами населенных пунктов, которого на сегодня общины лишены. Для этого необходима политическая воля Правительства и руководства Верховной Рады в том, чтобы, наконец, рассмотреть и принять законопроект № 1159 «О некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами». Пока этой политической воли нет», - отмечает Кулинич.
Не секрет, что законопроект активно блокируется Госгеокадастром, которому он не выгоден, и руководством Верховной Рады, говорит народный депутат. Уже не один раз законопроект появлялся в Повестке дня, но затем его рассмотрение переносилось (это происходит уже в течение последних 6 месяцев).
«Необходимо дать ответ на вопрос: для кого делается эта реформа, для людей или для чиновников? Если реформа делается для людей, то в результате ее реализации они будут лучше, проще, удобнее жить. Должны улучшиться качество услуг, увеличиться бюджеты, социальные расходы. Люди пока этого не видят и в это не верят.
Считаю, что для того, чтобы реформа заработала, необходимо внедрять ее на примере пилотной области, или выбрать пилотные районы в каждой области и показывать на реальных примерах все преимущества децентрализации - отремонтировать дороги, обеспечить лучшую доступность и качество административных услуг. А не ломать территориальные общины через колено – это еще никогда не давало по-настоящему качественных результатов» - отмечает представитель «Возрождения».