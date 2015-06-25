Столтенберг: лучшее средство борьбы с российской пропагандой - правда и факты

Такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН о возможности сотрудничества Альянса с Украиной в этой сфере.

"Мы согласились - НАТО и Украина - что мы не будем бороться с российской пропагандой большей пропагандой, а фактами, потому что на длинной дистанции правда станет явной. Поэтому лучший способ бороться с пропагандой - это предоставлять факты", - сказал Столтенберг.

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По его словам, Альянс уже работает с Украиной, чтобы "усилить ее коммуникационные возможности". "Это является частью увеличенной поддержки, которую мы оказываем Украине. В дополнение каждый день мы предоставляем информацию, предоставляем факты о том, что происходит в Украине, и та встреча, которая у нас состоялась сегодня с Полтораком (министр обороны Украины) - это не только сотрудничество, но и коммуникация, которую мы делаем для того, чтобы подчеркнуть, что происходит в Украине", - добавил генсек НАТО.