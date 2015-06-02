Скрыть количество погибших русских на Донбассе не удастся

Российская пропаганда изо дня в день лепит теле-образ новых героев. Сегодня - это люди в зеленой военной форме с российским оружием и на российских танках, которые воюют за «русский мир» на Донбассе, спасая его от «украинских карателей». Про подвиги боевиков российских телевизор рассказывает в режиме нон-стоп. В сюжетах на российском ТВ не принято конкретизировать, откуда и кто на самом деле эти новые русские герои: военные под видом трактористов или же бывшие контрактники РФ, якобы случайно затерявшиеся на украинской территории.

И интересовать российских зрителей они будут ровно до той поры, пока держат в руках автоматы и производят залпы из «Градов» по украинским городам. Сколько убито и покалечено русских оккупантов, где и как их лечат (если лечат) и где хоронят – теле-массе не расскажут. С недавних пор по инициативе президента РФ такая информация и вовсе стала государственной тайной. Разве не удивительно, что при этом ни один российский федеральный канал не сообщил об указе Путина, засекретившем потери российской армии в мирное время? Ах, да, о причинах и месте гибели российских солдат «в мирное время» говорить в РФ теперь запрещено.

Как показала история с российскими спецназовцами, задержанными недавно в Украине, ни для своей страны, ни для самих русских этот вопиющий факт не является доказательством российского вторжения. А сами спецназовцы в один миг из кадровых военных стали для своей родины простыми наемниками.

Точно узнать о потерях российской армии в боях в Украине удастся вряд ли. Это, без преувеличения, будет одной главных тайн Минобороны РФ на многие десятилетия. Но скрыть факт потерь как таковой совсем – точно уже не удастся. Да и после появления, пускай немногочисленных, но, все же, шокирующих публикаций в российских СМИ о погибших и покалеченных российских солдатах и очередных опровержений из Кремля о присутствии российских солдат на Донбассе – российские военные наверняка задумаются о том, что с ними будет на такой гибридной войне. Ведь, если спикер АТО сообщает о гибели в результате минометного обстрела украинского бойца – имейте в виду, такой же груз-200 будет вскоре доставлен и русской матери... И, в лучшем случае, она получит 3 миллиона рублей за молчание, да табличку с именем погибшего сына не снимут в целях конспирации с его могилы (как это было c псковскими десантниками). В худшем – и могилы-то не будет.

В «горячие» периоды стороны используют идентичное оружие – артиллерию, РСЗО, танки – а это значит, что количество погибших и раненных с обеих сторон – огромно, в том числе – огромны и потери среди граждан России.

…По официальным данным, за время боев Украина потеряла 1800 военнослужащих и 7 тысяч мирных жителей. Под «защитой» «русского мира» на Донбассе погибли тысячи людей, разрушены целые города и села. Ведь оккупанты четко придерживается заданных установок – стоять «не впереди, а сзади женщин и детей». Всего этого могло бы не случиться, если бы не «русский мир». Но и он, этот «мир», несет свои, немирные, потери. И рано или поздно их число перевалит за критическую отметку, после которой просто замалчивать имена жертв политики Кремля с российским паспортомбудет бесполезно.

Роман Цимбалюк