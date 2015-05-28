Дочь Немцова рассказала о российской пропаганде и войне в Украине

В Берлин она приехала вместе со своей матерью Раисой, передает newsru.com со ссылкой на DW.

Перед выступлением дочери Немцова слово взял председатель Фонда Вольфганг Герхард, который изложил свои взгляды на отношения между Берлином и Москвой. "Мы хотим, чтобы Россия была сильной и преуспевающей страной. Не слабой, не разделенной, не нестабильной. Но мы хотим, чтобы она опиралась не на военную силу, а на сильное гражданское общество и экономические успехи", - заявил он.

Герхард также назвал параноиками тех людей, которые считают, что Запад заинтересован в ослаблении России. "Совсем наоборот. Мы опасаемся слабой России, с сильной - легче иметь дело", - добавил он. Однако "сила России не должна возрастать за счет ослабления соседних республик бывшего СССР", резюмировал Герхард.

Читайте такжеРоссийская пропаганда опубликовала записи с места убийства боевика МозговогоЖанна Немцова, в свою очередь, подняла тему событий на востоке Украины и пропаганды в государственных СМИ. "Война в Украине началась с информационной войны, с истеричной кампании в государственных СМИ против украинской революции и тех, кто пришел к власти после Януковича. Среди русскоговорящих жителей Украины раздувалась паника, их запугивали репрессиями, которые якобы планирует новое правительство, обещали защитить. А в результате на востоке Украины вспыхнул сепаратизм", - заявила она.

Дочь покойного оппозиционера назвала пропаганду российских государственных СМИ "очень эффективной", которая "играет самую главную роль в укреплении диктатуры и лишении людей их прав". Немцова также сравнила российскую пропагандистскую машину с "оружием массового уничтожения мозгов россиян". Кроме того, она предположила, что цели, которые ставит государство перед своими СМИ, заключаются в "распространении архаичной, шовинистической, клерикальной, ксенофобской и имперской идеологии, создании образа врага, в первую очередь в лице США, но и российских либералов, в создании культа личности национального лидера, как в России называют Владимира Путина".

Читайте такжеНемцов писал, что Путин отречется от воюющих на Донбассе в любую секунду - российский оппозиционерЖанна Немцова также пояснила, что пропаганда в СМИ лишает противников Кремля человеческого образа, называя их национал-предателями. Такие же методы, по ее словам, применялись и в Руанде во время истребления представителей племени тутси. "Лишение человеческого образа упрощает переход через определенную моральную черту, снижает порог совершения убийства. Когда одни люди воспринимают других как инопланетян или тараканов, убийство становится реальностью", - объяснила она.

Читайте такжеЕвропарламент намерен усилить санкции против РоссииВ заключение она призвала ввести санкции против руководителей ведущих российских федеральных каналов. "Путинских пропагандистов, разумеется, не привлекут к ответственности в России. Но международное сообщество могло бы вмешаться и хотя бы объявить персонами нон грата тех, кто распространяет ненависть и насилие. В первую очередь речь идет о руководителях ведущих федеральных телеканалов", - добавила она.

Как известно, Немцов был застрелен вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В политика попало четыре пули, он скончался на месте. Находившаяся рядом с Немцовым в момент убийства украинская фотомодель Анна Дурицкая не пострадала. По подозрению в убийстве арестованы пять человек.