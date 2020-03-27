Разумков предлагает депутатам перечислить средства на борьбу с коронавирусом

Накануне политическая сила "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год в пользу Стабилизационного фонда и мер по борьбе с коронавирусом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам перечислить средства на борьбу с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа".

Отвечая на вопрос об отказе партии "Слуга народа" от государственного финансирования на 2020 год в пользу Стабилизационного фонда и борьбы с коронавирусом, спикер, в частности, высказал мнение, что это "правильное решение".

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"Сегодня партия без финансирования прожить может. Государство без финансирования и поддержки граждан нашего государства - будет им трудно... Я думаю, что это неплохой пример. Могу обратиться, в том числе, и к народным депутатам. Я понимаю, что зарплата важна, но есть еще депутатские, их получают все. Я не могу заставить это делать, однако, я думаю, что было бы полезно поддержать эту хорошую инициативу, отказаться в фонд бюджета для того, чтобы тратить их на более важные нужды", - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 26 марта политическая сила "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год в пользу Стабилизационного фонда и мер по борьбе с коронавирусом.

По словам председателя партии, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, они просят перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса.

"Слуга народа" призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же.

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