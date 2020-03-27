Вечером должно состояться заседание фракции "Слуга народа", планируется участие Зеленского – депутат

Участие в заседании может принять президент.

Сегодня в 19:00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

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"Сегодня будет фракция. Планировалась на 12-ть, будет на 19-ть (час)", - сказал он.

На уточнение, должен ли на заседании фракции присутствовать президент Владимир Зеленский, Швец отметил: "Планировалось. Будет - трудно сказать".

На вопрос, когда все же состоится внеочередное заседание Верховной Рады, - в субботу или воскресенье, - депутат ответил: "Заседание запланировано на завтра, но возможен перенос на послезавтра".

Повестка дня заседания пока еще неизвестна, добавил Швец. "По крайней мере, мы ее еще не имеем на руках", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 марта депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба заявила, что на 26 марта запланировано внеочередное заседание Верховной Рады.

25 марта внефракционный народный депутат Антон Поляков предположил, что, по некоторой информации, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 27 или 28 марта.

В тот же день член фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что, предварительно, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в субботу, 28 марта.