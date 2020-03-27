Украина не будет закреплять "особый статус" ОРДЛО в Конституции - вице-премьер по реинтеграции

Этот вопрос на переговорах навязывает Россия, поясняет Резников.

Особый статус для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции закрепляться никогда не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

По его словам, переговоры на эту тему в Минске не ведутся, несмотря на попытки РФ поднять данный вопрос на каждой встрече ТКГ.

"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", - рассказал Резников.

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Также он отметил, что россияне в ТКГ пытается изменить свой статус, переведя войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта". Но Украина не отступает от дефиниции "международный военный конфликт".

"Российская сторона играется в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на юго-востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", - уточнил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, вчера ТКГ обсудила в онлайн-режиме "особый статус" оккупированных Россией районов Донбасса.