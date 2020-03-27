ТКГ обсудила онлайн "особый статус" оккупированных Россией районов Донбасса

В ТКГ взяли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в "нормандском формате".

Специальный представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау заявляет, что в учасники ТКГ взяли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в «нормандском формате».

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом говорится в заявлении Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп, которые были проведены в формате видеоконференций с 24 по 26 марта.

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Она отметила, что политическая рабочая подгруппа ТКГ обсуждала вопросы, связанные с «особым статусом» ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями.

«Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта консультативного совета в «нормандском формате», - сообщила Грау.

Встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп были проведены онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничениями, введенными как Украиной, так и Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.