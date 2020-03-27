Ярославский в эфире "Права на владу" рассказал о закупленных для Украины тестах на коронавирус и обратился к Зеленскому

Ярославский также сообщил в ходе телепрограммы, что сейчас благодаря помощи Джека Ма закупил для Украины еще 100 тыс. тестов.

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, принял участие в ток-шоу «Право на владу» на канале 1+1. Темой передачи стало: «Как жить в карантине».

Как известно, Александр Ярославский после встречи власти и крупного бизнеса в Офисе президента 16 марта активно занимается обеспечением своей родной Харьковщины необходимыми медицинскими товарами. В начале этой недели в Украину прибыли 50 тыс. лабораторных ПЦР-тестов, о поставке которых бизнесмен договорился со своим другом китайским миллиардером Джеком Ма. «Этому предшествовал его визит в Украину: он был у меня дома в Харькове, потом мы были на приеме у президента Владимира Зеленского. Он как-то очень хорошо, душевно отнесся к Украине, и еще до встречи у президента (16 марта) я его попросил помочь. Я уже знал тогда, что нужны вот эти тесты, попросил его помочь, и он откликнулся. Вот так оно и совпало», - рассказал Ярославский.

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Андрей Мотовиловец, народный депутат от партии «Слуга народа», который летал в Китай за грузом «антикоронавирусных» медизделий, поблагодарил бизнесмена за организацию поставки ПЦР-тестов: «Ваша помощь неоценима. Минздрав сказал – срочно доставайте ящики, где лабораторные тесты».

Ярославский также сообщил в ходе телепрограммы, что сейчас благодаря помощи Джека Ма закупил для Украины еще 100 тыс. тестов. «Когда я понял, что первой партии недостаточно, я попросил его организовать нам еще. Он обратился к заводу, потому что иначе там невозможно разместить заказы за любые деньги. Так, благодаря Джеку Ма приобрели еще 100 тыс. тестов, которые фактически покрывают всю Украину, и они на следующей неделе прибудут. Я хочу поблагодарить Кирилла Тимошенко, что он участвовал в организации всей этой работы, Офис президента и, естественно, президента, который тогда принял Джека Ма», - сказал он.

Ведущая программы Наталья Мосейчук задала бизнесмену вопрос: «У нас к олигархам относятся, мягко говоря, настороженно. Что будет после кризиса, какие договоренности, льготы получат после кризиса?». Александр Ярославский в ответ рассказал о своем видении вопроса и координации работы с властью: «Я не олигарх, я фермер. Поэтому этот вопрос не ко мне. Президент нас всех собрал, мне поставили задачу помочь Харьковской области с обеспечением медицинским оборудованием и тестами, чем я и занимался. В Харькове все работает четко как часы. Губернатор, мэр, все отточено, в любой момент можно позвонить, узнать любую цифру, любую поставку. Нет никакого конфликта – созваниваемся по 50 раз в день».

В завершение своего включения со студией 1+1 Ярославский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о финансировании государственной части строительства нового аэропорта в Днепре. «Пользуясь случаем, я знаю, что убрали из госбюджета строку о финансировании аэропорта в Днепре. Я хотел бы, пользуясь случаем обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку — это 1,2 млрд грн на этот год, чтобы мы могли продолжить проект и построить днепровцам прекрасный современный аэропорт. Тем более, что проект терминала почти готов, работает группа по аэродромному комплексу».