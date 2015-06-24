Украина рассчитывает на ужесточение санкций против РФ, если ситуация на Донбассе ухудшится

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что санкции против России со стороны Европейского Союза будут ужесточены в случае ухудшения ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям Дмитрий Кулеба.

Представитель МИД напомнил, что Европейский Союз продлил до 31 января 2016 года действие санкций в отношении РФ.

«Украина рассчитывает, что в случае обострения ситуации или пренебрежения Российской Федерацией Минскими договоренностями, нормами международного права и обязательствами, Европейский Союз будет готов безотлагательно предпринять дальнейшие действенные шаги для усиления санкционного давления на Российскую Федерацию для того, чтобы увеличить ту цену, которую платит Россия за свои противоправные действия",- подчеркнул Кулеба.

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Он также заявил, что Украина в очередной раз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства, принятые в Минске, в частности, касающиеся прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, прекращения поставок вооружения на территорию Украины, вывода с территории Украины военной техники и воинских подразделений, восстановления контроля Украины над украинско-российской границей и освобождения граждан Украины, которых незаконно удерживает Российская Федерация.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Евросоюз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.