ЕС не будет рассматривать вопрос ужесточения санкций против России на саммите - источник

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в преддверии саммита в среду в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Чего нет в повестке дня, и я знаю, что многие ожидают этот вопрос ужесточения санкций против России. Президент (Европейского Совета) Туск решил выполнить... политическую договоренность, которая была достигнута в марте. Это решение (продлить санкции против России до 31 января 2016 года) было принято в понедельник на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел", - сказал он.

Говоря о повестке дня саммита, дипломат отметил, что на первой сессии лидеры ЕС обсудят доклад "Завершение экономического и монетарного Союза". "Они предложат следующему председательству - Люксембургу - посмотреть в деталях на меры, предложенные в докладе", - детализировал он.

Вторая половина вечерней сессии будет посвящена вопросам миграции. "Уже с самого начала было понятно, что идея о квотах распределения мигрантов в странах ЕС никогда не найдет поддержки среди лидеров стран. Но мы должны посмотреть, как помочь странам, находящимся под давлением", - подчеркнул он.

Также будет обсуждаться вопрос о проведении референдума в Великобритании о членстве в ЕС, вопрос обороны, который будет рассмотрен с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, и вопросы, связанные с цифровым рынком.

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"Также будет доклад об успешном завершении переговоров с Грецией", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.