В правительстве заявили о некомпетентности министра экологии Шевченко

Кабинет министров Украины рассчитывает, что парламентская коалиция примет решение об увольнении министра экологии и природных ресурсов Украины Игоря Шевченко, заявил на брифинге вице-премьер-министр Украины Владимир Вощевский.

«Я рассчитываю, что коалиция проголосует за увольнение Шевченко», - сказал Вощевский.

При этом вице-премьер отметил, что признаки слабого исполнения Шевченко своих обязанностей стали очевидны еще в январе-феврале текущего года, после чего было принято решение о более внимательном наблюдении за работой министра.

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«Это (невыполнение министром своих обязанностей - УНИАН) стало понятно где-то в январе-феврале. Когда мы увидели, что системы в работе министерства нет, что классические подходы к управлению такой огромной сферой отсутствуют. Уже около двух месяцев изучалась работа Минэкологии. И если детализировать, то вывод, который был сделан, – полная бессистемность, хаотичность, невзвешенность управленческих решений, некомпетентность и безответственность новоназначенного руководства министерства. А проще говоря – министра экологии Шевченко», - отметил Вощевский.

«Я думаю, завтра на заседании мы рассмотрим этот вопрос», - добавил он, говоря об увольнении Шевченко.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство приняло решение провести проверку фактов наличия коррупционных правонарушений в действиях министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Проверка будет проводиться по поводу его поездки за пределы территории Украины чартерным рейсом с использованием частного самолета, а также на предмет соответствия таких действий министра требованиям законодательства.

Соответствующие поручения были даны Нацгосслужбе, Мининфраструктуры, Минюсту, Госпогранслужбе, Госавиаслужбе.

Скандал вокруг министра разгорелся в середине июня, когда глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал премьера и депутатов отправить в отставку Шевченко. По его словам, во время пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Киевской области Шевченко находился в Ницце в отпуске. Позже министр сообщил, что находился в Киеве с момента начала пожара, при этом не уточнял, что накануне летал в Ниццу.

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Потом Шевченко все-таки сознался, что был в Ницце и возвращался оттуда на самолете, который принадлежит народному депутату от группы "Воля народа" Александру Онищенко.

Шевченко был назначен министром по квоте партии "Батькивщина", хотя СМИ изначально писали, что он является креатурой бизнесмена и депутата Онищенко.