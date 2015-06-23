Песков: отказываясь от федерализации, Украина пытается избежать выполнения Минских соглашений

Об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские власти не пойдут на федерализацию в рамках конституционной реформы, передают РИА Новости.

"У нас первоисточником в данном случае является текст Минских договоренностей, под которыми стоят подписи", — сказал Песков.

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Представитель российского президента считает, что таким образом Украина пытается избежать выполнения Минских соглашений.

"Четко прописана очередность, порядок реализации этих договоренностей, где четко указана политическая реформа, указан особый статус, указан план перемирия и другие пункты. Вот все, что идет вразрез с этими достаточно однозначными формулировками, является не чем иным, как намерением не соблюдать Минские договоренности", — подчеркнул Песков.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко напомнил, каких сфер не коснется децентрализация: вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти.

«Не будет разрешена никакая федерализация. И вопросы обороны государства, вопросы безопасности, общественного порядка, внешних отношений, ключевые вопросы, которые держат целостность и вертикаль власти в государстве, будут отнесены исключительно к компетенции государственной власти», - сказал Порошенко.