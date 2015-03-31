Порошенко знает, что скажут украинцы на референдуме о федерализации (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что даже в случае проведения всеукраинского референдума украинский народ никогда не поддержит вопрос о введении второго государственного языка и федерализации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами Черниговского национального педагогического университета имени Шевченко.

Президент отметил, что по социологическим опросам, 89% украинцев считают, что единственным государственным языком должен быть украинский, подчеркнув: "Я сказал, друзья, я не боюсь. Я готов в любое время вынести эти вопросы на референдум, и украинский народ сторонникам второго государственного языка и сторонникам федерализации, скажет свое решительное нет".

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Президент также добавил, что план России в отношении Украины, ее расчет на то, что "украинцы - это конфликтная нация, и мы не найдем взаимопонимания и уничтожим друг друга", не нашел воплощения.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с рабочей поездкой в Черниговской области. В облгосадминистрации он представил нового председателя ОГА Валерия Кулича.