МВД объявило в розыск сына Азарова
13:58, 04 апреля 2015Политика
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Азаров-младший подозревается в получении взятки в особо крупных размерах
Последнее зафиксированное местопребывание сына экс-премьера - Харьков / Фото УНИАН
Министерство внутренних дел объявило в розыск сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова - Алексея Азарова.
Согласно информации на сайте МВД Украины, Азаров-младший подозревается в получении взятки в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).
По информации МВД, последнее зафиксированное местопребывание сына экс-премьера - Харьков, где А.Азарова видели 20 февраля 2014 года.
Фото mvs.gov.ua
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