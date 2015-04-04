МВД объявило в розыск сына Азарова

Азаров-младший подозревается в получении взятки в особо крупных размерах

Министерство внутренних дел объявило в розыск сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова - Алексея Азарова. Согласно информации на сайте МВД Украины, Азаров-младший подозревается в получении взятки в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины). По информации МВД, последнее зафиксированное местопребывание сына экс-премьера - Харьков, где А.Азарова видели 20 февраля 2014 года.

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