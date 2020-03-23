У депутата от "Слуги народа" подтвердили COVID-19

Симптомы недуга у Горбенко проявились 19 марта, а последний раз посещал Раду 17 марта.

У депутата фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19, сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

Об этом проинформировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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Она подтвердила, что депутат за границу в последние дни не выезжал и заразился только в Украине. Парламентарий предполагает, что мужчина мог заразиться от коллег из других партий.

Отмечается, что симптомы болезни у Горбенко проявились 19 марта, а последний раз посещал Раду 17 марта.

«Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хоть это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас уйдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Горбенко сегодня днем сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался положительным, второй - отрицательным. Результаты третьего теста ожидаются.